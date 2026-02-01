Pallavolo, Salussola Volley vince al tie-break e supera Valsesia Team Volley

Una vera maratona di emozioni quella andata in scena venerdì 30 gennaio alla Palestra comunale di Salussola. Il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley ha superato il Valsesia Team Volley con il punteggio di 3-2, al termine di una sfida intensa e combattuta, valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Prima Divisione Maschile.

L’incontro si è sviluppato come un autentico ottovolante. I padroni di casa hanno approcciato bene la gara, aggiudicandosi il primo set ai vantaggi (26-24), ma hanno poi subito la decisa reazione degli ospiti nel secondo parziale, chiuso sul 13-25. Nel terzo set il Salussola ha ritrovato equilibrio e determinazione, imponendosi 25-21, prima di cedere nuovamente nel quarto (20-25).

Nel tie-break decisivo, però, la squadra di casa ha mostrato solidità e lucidità, prendendo subito in mano il gioco e chiudendo con un netto 15-8 che ha fatto esplodere il pubblico presente sugli spalti.

Una vittoria sofferta ma preziosa, che consente al Mercatino Franchising Biella Salussola Volley di conquistare punti importanti per la classifica e di dare continuità al percorso positivo nel girone di ritorno, confermando compattezza e tenuta mentale nei momenti chiave del match.

Archiviati tre impegni consecutivi tra le mura amiche, il Salussola è ora atteso dalla prova in trasferta: sabato 7 febbraio alle ore 19 la squadra scenderà in campo contro l’ASD Volley Bellinzago, in una sfida che si preannuncia significativa per il prosieguo della stagione.