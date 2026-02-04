Virtus Biella, i risultati delle gare del weekend

Fine settimana di grande attività per le formazioni giovanili della Virtus Biella, impegnate su più fronti tra campionati federali e PGS.
Prima Divisione
Sul campo delle esperte giocatrici del Vigliano Volley arriva una sconfitta per 3-0 (25-12, 25-23, 25-20). Le giovani virtussine hanno faticato a entrare in partita nel primo set ma hanno mostrato maggiore determinazione nei due successivi giocati punto a punto.
Under 18 - Ottavi di finale
Sconfitta per 3-0 contro il Volley San Giacomo nella partita di andata degli ottavi di finale (15-25, 11-25, 24-26). Partenza difficile nei primi due set. Bella reazione nel terzo parziale, dove le ragazze Virtus hanno sfiorato il colpo con un combattuto 24-26.
Under 13
Doppio impegno nel fine settimana. Nella prima partita, arriva una sconfitta per 0-3 contro Scurato (21-25, 11-25, 23-25) con due set ben giocati e persi per un soffio. Molto positiva invece la trasferta a Romagnano contro G.S. Pavic (15-25, 15-25, 25-15, 25-20, 15-8). Dopo due set in salita, le ragazze rimontano con grinta e si impongono al tie-break, chiudendo 2-3 una gara emozionante.
Under 12 6vs6
Contro Volley Trino arriva una sconfitta per 3-0 (25-7, 25-7, 25-20) per le piccoline della formazione SPB Virtus Biella. Da segnalare la buona reazione nel terzo set, chiuso con un combattuto 25-20.
PGS Under 16
Bella vittoria per le ragazze della Virtus Biella per 0-3 (19-25, 16-25, 22-25) in trasferta contro Gattinara.
PGS Under 13
SPB Virtus Biella lotta contro Valsesia ma cede 0-3 (12-25, 23-25, 18-25), con un ottimo secondo set giocato alla pari.
Virtus Biella prosegue il proprio cammino con entusiasmo, impegno, spirto di squadra e tanta passione per la pallavolo.