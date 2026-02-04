 / Pallavolo

Pallavolo | 04 febbraio 2026, 17:40

Virtus Biella, i risultati delle gare del weekend

In foto, le atlete della squadra Under 13 Virtus Biella dopo il successo contro GS Pavic Romagnano

Fine settimana di grande attività per le formazioni giovanili della Virtus Biella, impegnate su più fronti tra campionati federali e PGS.

 Prima Divisione 

Sul campo delle esperte giocatrici del Vigliano Volley arriva una sconfitta per 3-0 (25-12, 25-23, 25-20). Le giovani virtussine hanno faticato a entrare in partita nel primo set ma hanno mostrato maggiore determinazione nei due successivi giocati punto a punto.

 Under 18 - Ottavi di finale

Sconfitta per 3-0 contro il Volley San Giacomo nella partita di andata degli ottavi di finale (15-25, 11-25, 24-26). Partenza difficile nei primi due set. Bella reazione nel terzo parziale, dove le ragazze Virtus hanno sfiorato il colpo con un combattuto 24-26.

 Under 13 

Doppio impegno nel fine settimana. Nella prima partita, arriva una sconfitta per 0-3 contro Scurato (21-25, 11-25, 23-25) con due set ben giocati e persi per un soffio. Molto positiva invece la trasferta a Romagnano contro G.S. Pavic (15-25, 15-25, 25-15, 25-20, 15-8). Dopo due set in salita, le ragazze rimontano con grinta e si impongono al tie-break, chiudendo 2-3 una gara emozionante.

Under 12 6vs6 

Contro Volley Trino arriva una sconfitta per 3-0 (25-7, 25-7, 25-20) per le piccoline della formazione SPB Virtus Biella. Da segnalare la buona reazione nel terzo set, chiuso con un combattuto 25-20.

 PGS Under 16 

Bella vittoria per le ragazze della Virtus Biella per 0-3 (19-25, 16-25, 22-25) in trasferta contro Gattinara. 

 PGS Under 13

SPB Virtus Biella lotta contro Valsesia ma cede 0-3 (12-25, 23-25, 18-25), con un ottimo secondo set giocato alla pari.

 Virtus Biella prosegue il proprio cammino con entusiasmo, impegno, spirto di squadra e tanta passione per la pallavolo.

c. s. Virtus Biella g. c.

