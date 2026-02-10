Biella, la solidarietà è protagonista alla cena benefica di FISAR

Bella serata alla mensa di condivisione cittadina di Caritas, in via Novara, a Biella, che quest'anno festeggia il ventesimo anno di attività.

Mercoledì 4 febbraio alle 20, la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori Delegazione di Biella, FISAR, ha organizzato una Cena-Degustazione per raccogliere fondi per sostenere l'attività della Mensa. Con lo slogan “La solidarietà è contagiosa ... lasciati contagiare!” FISAR Biella ha coinvolto i cuochi Valerio Angelino Catella, Andrea Brenna, Francesco D'Oria, Luca Fogato, l' IIS Gae Aulenti - Alberghiero di Biella E. Zegna, Gastronomia Mosca, Conad di Candelo, Pasticceria Maniscalco e Rainero di Valdilana, Pasta Fresca Graziella, Lauretana, Panificio di Sandigliano, Flor Up, e Gruppo Maio- La Bettola di Carisio, per una iniziativa benefica. Hanno contribuito con il loro sopporto anche le Aziende Vitivinicole piemontesi: Donna Lia di Salussola, Cieck di San Giorgio Canavese (To), Tenute Sella di Lessona, Colombo di Bubbio (At), Borgo Maragliano di Loazzolo (At).

Tutti insieme hanno unito le forze per il bene comune, in una serata dove vino, cibo e solidarietà si sono trasformati in una finalità sociale. Più di sessanta partecipanti tra cui l'assessore alle politiche sociali del comune di Biella Isabella Scaramuzzi. Il direttore di Caritas, Stefano Zucchi a cui il Delegato di FISAR Elena Caldera ha dato la parola, ha illustrato l'attività della mensa che quest'anno festeggia i primi venti anni di attività e che in questo periodo aiuta mediamente una settantina di ospiti giornalieri, in ogni giorno della settimana. Applausi finali meritati ai quattro cuochi, ai ragazzi dell' Alberghiero per il professionale lavoro svolto, ai volontari Caritas e a tutti i presenti per la sensibilità dimostrata nell'aver accettato prontamente l'invito per una serata diversa. Le offerte raccolte sono state di 4250 euro totalmente destinate a Caritas.