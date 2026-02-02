Triangolare di passione si chiude il 3° trofeo “Ilario Ormezzano” FOTO

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti è pronta a ripartire. L’ultimo weekend prima della ripresa dei campionati di Serie C e D è stato caratterizzato dalla terza edizione del Trofeo “Ilario Ormezzano”. Al PalaPajetta, la prima squadra arancioblù ha potuto misurarsi in un triangolare – tre set secchi - contro avversarie di categoria superiore come Pallavolo Sant’Anna (trionfatrice finale) e VBC Mondovì . Presente al palazzetto il nuovo capo-allenatore Milo Zanardo.

TROFEO “ILARIO ORMEZZANO”

3° Trofeo “Ilario Ormezzano”

PalaPajetta di Biella

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Pallavolo Sant’Anna Tomcar 0-3

(23-25/21-25/19-25)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 3, Vicario 1, Agostini 10, Sensi 11, Stragiotti, Castrovilli, Antonov 3, Graziano 3, Maretti, Despaigne 13, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Simone Nicolo, vice Svetoslav Angelov.

VBC Mondovì – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB 3-0

(23-25/21-25/23-25)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti, Vicario 1, Agostini 15, Sensi 13, Stragiotti, Castrovilli, Antonov 10, Graziano 5, Maretti 3, Despaigne 13, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Simone Nicolo, vice Svetoslav Angelov.

Il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA: «Un bel torneo, in cui abbiamo affrontato due squadre sopra al nostro livello. Due mini-test importanti che ci sono serviti per riprendere il ritmo-partita. La prima sfida è stata giocata a ranghi completi: abbiamo mostrato un’ottima pallavolo e ricevuto anche i complimenti di Sant’Anna, formazione che vanta giocatori da A3. Al pomeriggio contro Mondovì si è vista un’altra bella partita, sebbene avessimo già programmato di far ruotare i giocatori e dare spazio a tutti. Per noi l’obiettivo non era ovviamente vincere, ma allenarsi. Abbiamo avuto la fortuna di avere in tribuna coach Milo Zanardo, che da questa settimana inizierà a lavorare con la prima squadra, e che ha potuto conoscere i ragazzi. Sono fiducioso su ciò che potrà fare: sarà un valore aggiunto importante. Ringrazio tutti i collaboratori della Spb per l’ottima organizzazione, oltre allo sponsor Ilario Ormezzano Sai che ha dato il nome al torneo. Abbiamo anche notato un buon riscontro di pubblico».