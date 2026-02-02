Pallavolo, al PalaPajetta in scena la terza edizione del Trofeo “Ilario Ormezzano” FOTO

Si è svolta domenica 1° febbraio al PalaPajetta la terza edizione del Trofeo “Ilario Ormezzano”, manifestazione riservata alla prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. Alla giornata hanno preso parte due formazioni piemontesi impegnate nel campionato nazionale di Serie B, la Pallavolo Sant’Anna Tomcar e la VBC Mondovì, oltre alla formazione di casa Ilario Ormezzano Sai SPB.

Il torneo si è svolto con la formula del triangolare, prevedendo tre set secchi per ogni incontro. Per la squadra biellese l’appuntamento ha rappresentato un test in vista della ripresa del campionato, in programma sabato 7, e un confronto con avversarie di categoria superiore, utile anche per il ritorno al ritmo gara.

Il programma della giornata ha visto alle 10.30 la sfida tra Ilario Ormezzano Sai SPB e Pallavolo Sant’Anna Tomcar, alle 15 l’incontro tra Pallavolo Sant’Anna Tomcar e VBC Mondovì, e alle 17 la gara tra VBC Mondovì e Ilario Ormezzano Sai SPB. Al termine dell’ultima partita si sono svolte le premiazioni.