Nasce una rete d’impresa agricola nella pianura biellese VIDEO

Nella pianura biellese prende forma una nuova rete d’impresa agricola che riunisce realtà storiche del territorio con l’obiettivo di rafforzare la filiera locale e valorizzare produzioni di qualità. Ne fanno parte Catella società semplice, Chiavassa società semplice e Pista Nuova snc, aziende accomunate da una solida specializzazione nella cerealicoltura e nell’allevamento suinicolo.

Il fulcro del progetto è l’integrazione verticale della filiera, che compie oggi un passaggio decisivo con l’entrata in funzione dei nuovi laboratori di trasformazione carni e di salumeria. Le strutture consentono di lavorare direttamente le materie prime provenienti dalle aziende della rete, assicurando un controllo completo su qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare, oltre a una più efficace valorizzazione del prodotto finale.

La rete d’impresa si fonda su filiera corta, sostenibilità, radicamento territoriale e rapporto diretto con il consumatore, anche attraverso i punti vendita aziendali. L’obiettivo è offrire prodotti genuini, strettamente legati al territorio biellese, rafforzando al contempo la competitività delle imprese coinvolte e creando nuove opportunità di sviluppo locale.

Contatti

Ordini carni e salumi: 375 8604834

Dove trovare i prodotti

Cascina Catella – Villanova Biellese

Cascina Pista Nuova – Salussola