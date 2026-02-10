Rimpasto in giunta a Ronco: alla vicesindaco Debora Ferrero subentra nella carica Marco Zanone

Dopo Sala anche a Ronco in questi giorni si assiste ad un rimpasto in giunta. Con un’ordinanza firmata dal sindaco Celestino Lanza, è stata disposta la revoca immediata delle deleghe assessorili e della nomina a vicesindaco a Debora Ferrero alla quale subentra nella carica Marco Zanone.

Il provvedimento arriva a seguito di una valutazione politica complessiva sull’andamento dell’attività amministrativa dopo le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024. Secondo quanto si legge nel decreto, "la decisione si inserisce in un processo di rimodulazione della Giunta e di riassegnazione delle deleghe, con l’obiettivo di dare nuovo impulso all’azione politico-amministrativa e garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’amministrazione".

Nell’ordinanza il sindaco richiama il quadro normativo che attribuisce al primo cittadino la piena discrezionalità nella nomina e revoca degli assessori, fondata sul rapporto fiduciario che lega il sindaco ai membri della Giunta. Una prerogativa confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa, come ricordato nel testo del decreto.

A precedere la decisione è stata anche la comunicazione formale dell’assessore Ferrero, che in data 30 gennaio 2026 ha rimesso con effetto immediato tutte le deleghe ricevute. Alla luce di ciò, il sindaco Lanza ha disposto la revoca dell’Assessorato con delega a Politiche agricole, Verde urbano, Unione Montana e Comunicazione, oltre alla cessazione della carica di vicesindaco.

In seguito all'uscita di Debora Ferrero entrano in giunta come Assessore esterno Sandro Moglia con deleghe Urbanistica - Lavori Pubblici - Edilizia Privata - Arredo e decoro urbano - Verde urbano - Edilizia cimiteriale - Gestione neve, mentre l'assessore Marco Zanone assume la carica di Vicesindaco con deleghe Istruzione - Politiche agricole - Comunicazione - Politiche sociali e Politiche giovanili.