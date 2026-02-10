ASL Vercelli, il biellese Aldo Tua è il nuovo direttore del Dipartimento di Area Medica

Nominati i Direttori dei quattro Dipartimenti aziendali dell’ASL Vercelli. Uno di loro è una “new entry”: il dottor Aldo Tua, Direttore della Struttura Complessa Meu (Pronto soccorso di Vercelli), è il nuovo Direttore del Dipartimento di Area Medica. Riconfermati la dottoressa Elena Pavoletti (Direttore della SC veterinario Area B) alla guida del Dipartimento di Prevenzione; il dottor Domenico Costantino Aloj (Direttore della SC Ortopedia e Traumatologia) all’Area Chirurgica e il dottor Francesco Rametta (Direttore della SC Cardiologia) al Dipartimento di Emergenza-Urgenza.

Tra loro figura anche un biellese: si tratta del dott. Aldo Tua, nato a Biella e laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Pavia nel 1996. Nel 2003 si è specializzato in Medicina interna nello stesso Ateneo. Oltre al ruolo di Direttore del Pronto Soccorso dell'ospedale di Vercelli, ora Tua assumerà l'incarico di Direttore del Dipartimento Area Medica dell'Asl.

I Dipartimenti rappresentano la struttura organizzativa che coordina le attività delle Strutture Semplici e Complesse appartenenti alla stessa area funzionale. Ciascun Direttore di Dipartimento ha il compito di garantire l’unitarietà della gestione clinica e organizzativa della propria area di riferimento, coordinare le attività delle Strutture collegate al proprio Dipartimento, contribuire alla programmazione sanitaria aziendale, oltre che di promuovere miglioramento continuo, qualità e sicurezza dei percorsi assistenziali.

«La nostra organizzazione dipartimentale è un punto di forza dell’ASL e rappresenta un elemento essenziale per assicurare percorsi assistenziali coordinati, continuità delle cure e qualità dei servizi – commenta il Direttore generale, Marco Ricci -. La nomina del dottor Tua e la riconferma dei direttori Aloj, Pavoletti e Rametta garantiscono stabilità, competenza e una forte visione strategica. A tutti loro va il mio ringraziamento per l’impegno e la responsabilità che assumono a favore dell’ASL e della comunità».