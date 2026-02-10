 / SPORT

SPORT | 10 febbraio 2026, 17:40

Golf, bella prova per Franceschi al Green Pass Card Trophy, domenica torna la Carnival Green

Domenica al Gc Cavaglià è proseguito il classico Trofeo d’Inverno con la quinta tappa, giocata in occasione del Green Pass Card Trophy (Stableford singola 18 buche 3 categorie) che ha visto al via oltre cento partecipanti.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Enrico Franceschi Margherita 32, 1° Netto Vittorio Costa Fronde 43, 2° Netto Piergiorgio Gariglio Margherita 42. 2a categoria: 1° Netto Lorenzo Paravella Cavaglià 43, 2° Netto Mario Protto Cavaglià 43. 3a categoria: 1° Netto Raffaella Colombo Laghi 42, 2° Netto Carlo Ghisolfi Laghi 41. 1° Ladies Alessandra Rizzi Laghi 39. 1° Seniores Fabio Martinelli Laghi 41.


Due gli appuntamenti questa settimana al Golf Club Cavaglià. 

Domenica si disputerà l’attesa quinta edizione del "Carnival Green by Forteto Della Luja" louisiana a 4 sulla distanza di 18 buche con formula Stableford. Anche quest'anno ci saranno i bonus point per chi si presenta in costume e mascherato. Durante la giornata degustazione vini del Forteto della Luja e a seguire dopo la premiazione rinfresco.

Sabato si giocherà la tappa del Winter Tour 2026 by GolfPassion (Stableford singola 18 buche 2 categorie) recupero della seconda prova del Trofeo d’Inverno. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.

c. s. Golf Club Cavaglià g. c.

