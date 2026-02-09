La Passione di Sordevolo si presenta a febbraio: nuova data in programma

Per motivi tecnico-organizzativi, la Conferenza Stampa di presentazione della “Passione di Sordevolo, Biella, Obiettivo 2027” sarà posticipata a giovedì 12 febbraio.

L’evento inizierà alle ore 10:00 e avrà luogo presso lo Stand della Regione Piemonte alla “Borsa Internazionale del Turismo”, fiera che si terrà a Rho Fiera Milano. Sarà occasione di presentare non solo l’evento della “Passione di Sordevolo”, ma anche il territorio Biellese, proponendolo come meta turistica sia ambientale che culturale.