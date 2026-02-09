 / CULTURA E SPETTACOLI

CULTURA E SPETTACOLI | 09 febbraio 2026, 15:30

La Passione di Sordevolo si presenta a febbraio: nuova data in programma

Giovedì 12 febbraio, alla Borsa Internazionale del Turismo - Rho Fiera Milano.

Per motivi tecnico-organizzativi, la Conferenza Stampa di presentazione della “Passione di Sordevolo, Biella, Obiettivo 2027” sarà posticipata a giovedì 12 febbraio.

L’evento inizierà alle ore 10:00 e avrà luogo presso lo Stand della Regione Piemonte alla “Borsa Internazionale del Turismo”, fiera che si terrà a Rho Fiera Milano. Sarà occasione di presentare non solo l’evento della “Passione di Sordevolo”, ma anche il territorio Biellese, proponendolo come meta turistica sia ambientale che culturale.

C.S. Passione di Sordevolo, G. Ch.

