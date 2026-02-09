Lega Biella in piazza a sostegno delle Forze dell'Ordine e del Sì al referendum sulla giustizia

Riceviamo e pubblichiamo:

“I gazebo del fine settimana della Lega di Biella sono stati un successo e hanno riscosso una grande partecipazione. Sia per quanto riguarda la raccolta firme per esprimere solidarietà e vicinanza alle Forze dell’Ordine tutte, agli agenti rimasti feriti negli scontri di Torino e all’agente di Polizia indagato che, durante un controllo antidroga nella periferia di Milano, ha ucciso un nordafricano irregolare e con diversi precedenti che si era avvicinato puntando una pistola – poi risultata a salve – contro gli agenti. Sia per quanto riguarda il sostegno a favore del “Sì” al referendum sulla giustizia.

C’è stata l’occasione di spiegare anche i contenuti del nuovo decreto sicurezza voluto dalla Lega: dal fermo preventivo di 12 ore per soggetti pericolosi alle sanzioni per le manifestazioni non autorizzate; dall'estensione della tutela legale per tutto il personale delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco, fino a 3 anni di carcere per chi porta lame oltre gli otto centimetri. La Lega non ha dubbi da che parte stare: con le Forze dell’Ordine, che rischiano quotidianamente la loro vita per salvare quella di tutti e per garantire la sicurezza”.





