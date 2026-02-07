Valdilana, tante famiglie a Valle Mosso per la serata dedicata alle tappe evolutive dei bambini

Venerdì 6 febbraio, presso il Micro Nido di Valle Mosso, si è svolta una serata dedicata alle tappe evolutive dei bambini da 0 a 6 anni, nell’ambito del progetto Anno della Salute 2025, promosso dal comune di Valdilana in collaborazione con l'ASL.



Un incontro molto partecipato e ricco di spunti, grazie agli interventi di professioniste di grande competenza come la dott.ssa Francesca Gronda, psicologa della Neuropsichiatria Infantile, e le dott.ssa Marina Pietra e dott.ssa Antonella Coppa, educatrici del Consultorio per le Famiglie.



Numerosi genitori, educatori, docenti e operatori del settore hanno preso parte alla serata, confermando quanto sia sentito il tema della crescita e del benessere dei più piccoli. Dall'amministrazione è giunto “un sentito grazie a tutte le relatrici e a chi ha partecipato, contribuendo al successo dell’iniziativa”.