Pollone, 50° anniversario della Festa di San Giulio con una gita sul lago d’Orta

La comunità di Pollone si prepara a celebrare un traguardo significativo: il 50° anniversario della Festa di San Giulio, tradizionale appuntamento dedicato al patrono dei muratori e delle professioni affini. L’evento è in programma domenica 22 febbraio 2026 e, come da consuetudine, unisce momenti religiosi, convivialità e partecipazione collettiva.

Per celebrare l’anniversario, i Priori Luciano Guglielmo, Dario Ramella Bon e Bruno Fiorina hanno organizzato una giornata speciale sul lago d’Orta, meta simbolica legata alla figura del santo. Il programma prevede la partenza in autobus da Pollone alle ore 8 dal parcheggio del cimitero, seguita alle 10 dalla Santa Messa concelebrata da don Luca presso la parrocchia di Orta San Giulio.

In tarda mattinata è previsto il trasferimento in traghetto verso l’isola di San Giulio, con visita al sacro sepolcro del santo protettore. La giornata proseguirà con il pranzo conviviale presso il ristorante “Il Bocciolo”, sempre a Orta San Giulio, prima del rientro a Pollone nel tardo pomeriggio.

La Festa di San Giulio rappresenta da mezzo secolo un momento identitario per la comunità, capace di richiamare numerosi partecipanti e di rinnovare un legame profondo con la tradizione. Anche questa edizione speciale si inserisce nel solco di una manifestazione che continua a essere vissuta come occasione di incontro, memoria e condivisione.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 10 febbraio contattando i referenti indicati sulla locandina.