“Passione di Sordevolo”, Biella, Obiettivo 2027: alla BIT di Milano la presentazione della prossima edizione

Occasione irripetibile quella della Borsa Internazionale del Turismo a Rho Fiera Milano, dove mercoledì 11 febbraio alle ore 10.00 verrà introdotta la XXIX edizione della “Passione di Sordevolo”, Biella, presso lo stand della Regione Piemonte.



A esporre sarà l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, rappresentata da Stefano Rubin Pedrazzo, accompagnata dallo staff e da due figuranti. L’obiettivo è quello di presentare il nuovo gruppo di lavoro e raccontare cos’è la Passione, accennando anche alle importanti novità che riguarderanno il rinnovamento delle scenografie, l'aggiornamento dei testi e l'introduzione di una nuova colonna sonora. L’evento sarà anche occasione di presentare il territorio biellese come meta turistica non solo culturale, ma anche ambientale.

La “Passione di Sordevolo” (Biella) si tiene ogni 5 anni nel suo anfiteatro. A partire dal 1850 lo spettacolo viene tramandato di generazione in generazione e ha un immenso valore storico, culturale, teatrale e religioso. La grandiosità dell’evento trova riscontro nel numero di comparse e attori, che per ogni edizione arriva a contare circa 400 persone, e nelle decine di migliaia di spettatori provenienti da Italia ed estero. Unico nel suo genere in Italia e seconda Passione di Cristo a livello mondiale per numero di spettatori, è uno dei più grandi spettacoli d’Europa e un raro esempio di Teatro Popolare.