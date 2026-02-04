Pollone, ecco il “Diario di Bordo” del Parco Burcina: uno spazio di comunicazione con i cittadini

Grosse novità al Parco Burcina di Pollone. Da ieri, martedì 3 febbraio, l’Ente Parco inaugura un nuovo spazio di comunicazione diretta con i cittadini: il Diario di Bordo. Attraverso il canale Facebook ufficiale, verrà offerto un aggiornamento riguardante il Parco Burcina e tutte le attività che animano l'area protetta.
In Breve
mercoledì 04 febbraio
martedì 03 febbraio
lunedì 02 febbraio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Lutto a Biella, a 59 anni è mancato Davide Quatela
Dolore nel Biellese per la morte di Davide Quatela, mancata prematuramente all'affetto dei suoi...