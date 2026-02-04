 / Valle Elvo

Valle Elvo | 04 febbraio 2026, 15:20

Pollone, ecco il “Diario di Bordo” del Parco Burcina: uno spazio di comunicazione con i cittadini

parco burcina

Grosse novità al Parco Burcina di Pollone. Da ieri, martedì 3 febbraio, l’Ente Parco inaugura un nuovo spazio di comunicazione diretta con i cittadini: il Diario di Bordo. Attraverso il canale Facebook ufficiale, verrà offerto un aggiornamento riguardante il Parco Burcina e tutte le attività che animano l'area protetta.

Redazione g. c.

