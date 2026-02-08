Scontro auto-bus sulla strada per Oropa, modifiche alla viabilità FOTO e VIDEO Davide Finatti per newsbiella.it

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8 febbraio, si è verificato un incidente stradale lungo la strada che conduce al Santuario di Oropa, a circa un chilometro dall’arrivo. Lo scontro ha coinvolto un’autovettura e un autobus di linea che procedevano in direzioni opposte.

Secondo le prime informazioni, l’auto stava scendendo verso valle mentre il bus era in salita. Per cause ancora in fase di accertamento, l’autovettura avrebbe urtato il mezzo pesante per poi finire contro la montagna a lato della carreggiata.

Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti anche se sul posto si trova il 118, oltre ai Vigili del Fuoco intervenuti per la messa in sicurezza dei veicoli e della strada, oltre ai Carabinieri, che stanno ancora effettuando i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Attenzione alla viabilità che al momento è interrotta.