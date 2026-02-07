Finto ispettore di Polizia al telefono: “ La targa della sua auto è stata clonata”

Nuovo tentativo di truffa nel Biellese ma fortunatamente è stato sventato da un biellese residente nel comune di Candelo.

Stando alle prime ricostruzioni, uno sconosciuto si sarebbe spacciato per un ispettore di Polizia e, sul telefono fisso, avrebbe invitato il cittadino a lasciare la propria abitazione per recarsi a Biella, in quanto la targa della sua auto era stata clonata da ignoti. L'utente al telefono ha immediatamente capito che si trattava di un raggiro e ha immediatamente interrotto la chiamata.

In seguito, ha allertato le forze dell'ordine raccontando quanto accaduto. È successo nella giornata di ieri, 6 febbraio. Sull'episodio indagano i Carabinieri.





