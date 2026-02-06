Biella, lite accesa ai Giardini Zumaglini: passanti chiamano il 112

Attimi di preoccupazione nel centro di Biella, tra i Giardini Zumaglini e piazza Vittorio Veneto. Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe verificata una lite piuttosto accesa tra tre uomini nel pomeriggio di ieri, 5 febbraio, all'interno del parco cittadino, per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

A dare l'allarme alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale, è intervenuto anche il personale della Polizia di Stato che ha fermato i soggetti, poi identificati per gli accertamenti di rito. Inoltre, sembra che uno degli uomini sia rimasto lievemente ferito nell'alterco.