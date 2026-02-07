 / CRONACA

CRONACA | 07 febbraio 2026, 09:30

Malessere in casa per un'anziana di Cossato, soccorsi in campo grazie al dispositivo salvavita

L'allarme è scattato in piena notte: sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri.

Malessere in casa per un'anziana di Cossato, soccorsi in campo grazie al dispositivo salvavita (foto di repertorio)

Sembra proprio che sia stato decisivo l'uso del dispositivo salvavita, in dotazione ad un'anziana di Cossato, per allertare i soccorsi intorno alle 4 di oggi, 7 febbraio. 

Stando alle prime ricostruzioni, una donna di 78 anni avrebbe accusato un malessere e sarebbe finita a terra sul pavimento di casa. In breve tempo, sono giunti sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza, assieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. In seguito, la pensionata è stata trasportata al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso ma le sue condizioni non sarebbero gravi. 

g. c.

