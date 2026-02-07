Ancora furti a Candelo, rubati monili in oro

Ancora furti nel comune di Candelo. L'ultimo caso è stato segnalato alle forze dell'ordine nella giornata di ieri, 6 febbraio: stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero forzato la porta finestra di un'abitazione e, una volta all'interno, si sarebbero impadroniti di alcuni monili in oro. Sul caso indagano i militari dell'Arma. Negli ultimi giorni sono state diverse le residenze finite nel mirino dei ladri.