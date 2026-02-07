Doppio sinistro stradale in serata nel Biellese, ci sono anche persone in ospedale (foto di repertorio)

Doppio incidente stradale nel Biellese. A Candelo, nella tarda serata di ieri, 6 febbraio, due auto si sono scontrate per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

In breve tempo, gli occupanti dei veicoli, una giovane e quattro membri di un nucleo familiare, sono stati assistiti dal 118; in seguito, l'intera famiglia è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti di rito. Presenti anche i militari dell'Arma per la raccolta dei rilievi.

Poco prima, a Castelletto Cervo, stando alle prime ricostruzioni, un bus sarebbe finito in parte fuori dalla carreggiata in maniera autonoma ma non si sarebbero registrati feriti. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti del caso.