Incidente a Bielmonte, ferito uno sciatore: arriva l'elisoccorso

Intervento dell'elisoccorso a Bielmonte. Stando alle prime ricostruzioni, uno sciatore sarebbe caduto sulla pista davanti rimanendo seriamente ferito. L'allarme è scattato intorno alle 12 di oggi, 7 febbraio. In breve tempo, l'uomo è stato assistito dal personale del Soccorso Piste di Bielmonte fino all'arrivo del mezzo aereo.

In seguito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Biella. Dalle informazioni raccolte, sembra che fosse un atleta di circa 60 anni, giunto da fuori provincia per provare la pista in vista del campionato nazionale ANA di slalom.

Inoltre, in previsione della forte affluenza sulle piste sciistiche attesa per la giornata di domani, 8 febbraio, legata allo svolgimento della manifestazione sportiva, il servizio di soccorso piste ha predisposto un dispositivo di sicurezza potenziato e articolato. Il piano operativo prevede l’impiego di una macchina dei soccorsi complessa, composta da tre squadre di volontari specializzati, affiancate da due operatori sanitari, al fine di garantire interventi rapidi ed efficaci in caso di necessità.

Sono stati inoltre individuati e predisposti specifici punti di atterraggio per un eventuale intervento dell’elisoccorso, così da assicurare la massima tempestività nelle operazioni di emergenza e un elevato standard di sicurezza per atleti, addetti ai lavori e pubblico presente sulle piste.