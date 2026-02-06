Andorno, danni ad un cancello. Poi si spoglia, arrivano 118 e Carabinieri

Intervento congiunto di Carabinieri e sanitari del 118 per un uomo in escandescenza. L'allarme è scattato nella giornata di ieri, 5 febbraio, nel comune di Andorno Micca. Dalle prime ricostruzioni, sembra che abbia danneggiato un cancelletto e si sarebbe spogliato davanti ai passanti che hanno segnalato l'accaduto al 112. In seguito è stato assistito e trasportato in ospedale per le cure del caso.
