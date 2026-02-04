Bioglio, lavori alla rete fognaria: chiude la SP 214 per Valle San Nicolao:

Da oggi fino al prossimo 28 febbraio resterà chiusa al traffico la SP 214, dal km 2+0,60 al km 2+200, nel tratto di strada che collega la frazione Portula con il comune di Valle San Nicolao. Lo rende noto il sindaco di Bioglio Lucia Acconci. La misura si rende necessaria per consentire una serie di lavori di adeguamento delle fosse imhoff e della rete fognaria di adduzione nel comune di Bioglio per conto di Cordar Biella. “È un'opera necessaria che coinvolge un tratto stradale importante” sottolinea il primo cittadino”.
In Breve
mercoledì 04 febbraio
martedì 03 febbraio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Il 14 febbraio Piazza Duomo al buio per “M’illumino di meno”
Per l’edizione 2026, il Comune di Biella ha concesso il patrocinio comunale all’iniziativa