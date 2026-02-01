Borriana in festa per San Defendente: campagna, tradizioni e fagiolata alpina FOTO

È in corso oggi, domenica 1° febbraio, a Borriana, la Festa di San Defendente, patrono dei contadini e protettore da lupi e incendi. Una ricorrenza che continua a richiamare il mondo agricolo e la comunità locale, coinvolgendo moltissime persone.

Oltre sessanta mezzi agricoli hanno preso parte alle iniziative della mattinata e numerosi cittadini hanno seguito i diversi momenti della festa. Per il pranzo sono state registrate circa 180 prenotazioni, fra cui molti giovani agricoltori.

Nel corso della giornata trova spazio anche la tradizionale fagiolata alpina, curata dal Gruppo Alpini di Borriana. La preparazione è iniziata fin dal mattino, con otto paioli in funzione e 160 chilogrammi di fagioli cucinati con carne secondo una ricetta particolarmente apprezzata. La distribuzione delle porzioni è prevista nel pomeriggio, per un totale di circa 400. Nei giorni scorsi, domenica 25 gennaio, si è svolto il consueto giro delle case per la raccolta delle offerte e la consegna dei buoni.

L’edizione 2026 è seguita dai Priori Gabriele Anselmetti e Vittorio Castagneri, conosciuti come Gabri e Vitto, che pur non risiedendo a Borriana mantengono un legame costante con il paese e con le sue tradizioni.

I festeggiamenti proseguono e la fagiolata verrà distribuita a partire dalle ore 15:00.