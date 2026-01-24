Il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley torna a ruggire: battuto il Pavic 3-1 VIDEO

Vittoria pesante e carica di significato per il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley, che nella serata di ieri, venerdì 23 gennaio, ha superato l’Erreesse Pavic tra le mura amiche della Palestra Comunale di Salussola. Il match, valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Prima Divisione Maschile, si è chiuso con il punteggio di 3-1 in favore dei padroni di casa.

​La sfida è stata intensa e combattuta sin dai primi scambi. Il Salussola Volley ha approcciato bene l'incontro aggiudicandosi il primo set (25-21), salvo poi subire il ritorno degli ospiti che sono riusciti a pareggiare i conti in un finale di secondo set al cardiopalma (23-25).

​Sotto la spinta del pubblico locale, i ragazzi di casa hanno però riordinato le idee: con una prova corale solida e un servizio efficace, il team ha dominato il terzo parziale (25-18) e chiuso definitivamente i giochi nel quarto (25-20), mettendo in cassaforte tre punti fondamentali per la classifica.

​Al termine dell’incontro, la soddisfazione è palpabile nelle parole della leadership della squadra. Il capitano Mattia Gaio, intervenuto ai microfoni post-partita insieme al vice Carlo Oberti, ha sottolineato il valore psicologico del risultato:

​"È stata una vittoria fondamentale, cercata e voluta. Questi tre punti sono pesanti per la classifica, ma questa prestazione è importante soprattutto per il morale della squadra.”

​​Il calendario offre subito l'occasione per dare continuità a questo successo. Il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley tornerà infatti in campo venerdì 30 gennaio alle ore 21:00, nuovamente presso la palestra comunale di Salussola, per affrontare il Valsesia Team Volley.

​La società invita tutti i tifosi e gli appassionati a riempire gli spalti per sostenere i ragazzi in questo momento cruciale della stagione.