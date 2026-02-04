Condivisione, gratitudine e volontariato: Cavaglià rinnova il Pranzo dell’Amicizia

Domenica 1° febbraio, a Cavaglià, si è tenuto il Pranzo dell’Amicizia organizzato da Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Cavaglià e offerto agli ospiti dell’Infermeria Vercellone e ai cittadini più anziani.

Presenti i sindaci e gli amministratori di Cavaglià, Roppolo, Dorzano e Salussola, nonché i rappresentanti di Carabinieri, Guardia di Finanza e delle forze dell’ordine locali. In particolare, il primo cittadino di Cavaglià Mosè Brizi ha ringraziato il presidente David Tezzon e tutti i volontari CRI non solo per l’organizzazione dell’evento, che ogni anno come da tradizione regala un momento di condivisione e spensieratezza, ma anche per la dedizione e l’infaticabile impegno che instancabilmente e quotidianamente mettono al servizio della collettività.

Un plauso è andato anche ai ragazzi della Festa dei Giovani per essere sempre presenti e attivi nella realizzazione dei momenti di festa del paese. L’appuntamento è per il prossimo anno per questa bella tradizione di festa e di amicizia.