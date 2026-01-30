Pallavolo, al Palapajetta la terza edizione del Trofeo “Ilario Ormezzano”

Domenica 1° febbraio il PalaPajetta ospiterà la terza edizione del Trofeo “Ilario Ormezzano”, triangolare di alto livello riservato alla prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. Alla manifestazione prenderanno parte due formazioni piemontesi che militano nel campionato nazionale di Serie B, Pallavolo Sant’Anna Tomcar e VBC Mondovì, oltre alla formazione di casa Ilario Ormezzano Sai SPB.

La formula del torneo prevede tre set secchi per ogni incontro. Per la squadra biellese si tratta di un appuntamento importante in vista della ripresa del campionato, in programma sabato 7, e di un test significativo contro avversarie di categoria superiore, utile anche per riprendere il ritmo gara.

Il programma ufficiale della giornata prevede alle 10.30 l’incontro tra Ilario Ormezzano Sai SPB e Pallavolo Sant’Anna Tomcar, alle 15 la sfida tra Pallavolo Sant’Anna Tomcar e VBC Mondovì e alle 17 la gara tra VBC Mondovì e Ilario Ormezzano Sai SPB. Al termine dell’ultima partita si svolgeranno le premiazioni.

A presentare l’iniziativa è il direttore sportivo Oscar Zaramella, che sottolinea come il torneo sia diventato una consuetudine nel periodo di pausa tra girone di andata e ritorno: «È un piacere organizzare questo evento, ma anche un modo per omaggiare Ilario Ormezzano Sai, sponsor della prima squadra e amico della SPB. Per i ragazzi sarà un ottimo test in vista della ripresa del girone, affrontando due squadre di categoria superiore, utile anche per prendere contatto con il nuovo coach, che da lunedì sarà operativo».