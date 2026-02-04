88 tasti all’Accademia Perosi: le porte di Schumann sul tempo e sull'anima FOTO

Biella si prepara ad accogliere una serata di grande musica: venerdì 6 febbraio 2026, alle 20.45, l'Academia Perosi ospiterà il pianista croato Lovro PogoreliÄ, figura di spicco del concertismo europeo.

Classe 1970, fratello minore del celebre Ivo, PogoreliÄ è attivo sulle scene internazionali dal 1987. Formatosi con il padre e con Konstantin Bogino, ha debuttato da solista a soli quindici anni, avviando una carriera che lo ha portato nelle principali sale europee e oltre. Insegna pianoforte all’Accademia di Zagabria, all'Accademia Perosi e dirige dal 1999 il PagArtFestival nell'isola di Pago. Le sue incisioni per Lyrinx, Denon e Intrada testimoniano un repertorio ampio e rigoroso, da Schumann a Rachmaninov.

Il programma biellese sarà dedicato a Robert Schumann, esplorato attraverso tre opere che, insieme, delineano un vero atlante poetico del compositore: la Fantasia op. 17, la Toccata op. 7 e gli Studi Sinfonici op. 13. Un trittico che permette di attraversare le tre anime schumanniane: il visionario romantico, il virtuoso febbrile, il sinfonista.

La Fantasia in Do minore, scritta nel 1836, è forse la pagina più lirica e intima. Un monumento nato per omaggiare Beethoven e divenuto, nelle mani di Schumann, un canto d’amore e di introspezione. I tre movimenti, concepiti come un percorso simbolico, scorrono in un equilibrio miracoloso tra libertà formale e coesione interna.

Di tutt’altro carattere la Toccata, composta quattro anni prima: un turbine di energia, un moto perpetuo che mette in luce lo Schumann più atletico e sperimentatore. Non semplice virtuosismo, ma una sfida ai limiti dello strumento, anticipatrice di estetiche novecentesche.

A chiudere il cerchio, gli Studi Sinfonici: un ciclo di variazioni che si espande come un organismo vivente, trasformando un tema malinconico in una sequenza di paesaggi sonori – marce, fughe, valzer, corali – fino alla poderosa fuga conclusiva. Qui Schumann pensa come un orchestratore, spingendo il pianoforte verso una dimensione sinfonica.

In questo triangolo ideale – cuore, mano, mente – si riflette l’intero universo schumanniano. Un viaggio che PogoreliÄ, interprete di forte personalità, condurrà con la profondità e la tensione poetica che da sempre caratterizzano la sua arte.

I biglietti sono disponibili a 15 euro (intero) e 10 euro (ridotto).

Contatti

Telefono: +39 015 29040

Indirizzo: C.so del Piazzo 24 - 13900 Biella - IT

Email: segreteria@accademiaperosi.org

Sito: www.accademiaperosi.org