Cervo Valley MTB, la squadra si presenta per una nuova stagione da protagonista

Domenica di festa e grandi annunci per la Cervo Valley MTB. Nella prestigiosa cornice della Rossignol di Formigliana, davanti a una folta platea di appassionati e sostenitori, la squadra ha ufficialmente svelato i piani per una stagione che si preannuncia entusiasmante.



Nata solo un anno fa, la Cervo Valley MTB ha già bruciato le tappe. La presentazione è stata l’occasione per mostrare con orgoglio i frutti del lavoro svolto: la squadra conta oggi ben 15 atleti iscritti, un gruppo affiatato pronto a portare i colori del team sui sentieri e nelle competizioni di Mountain Bike. La grande affluenza di pubblico alla Rossignol ha confermato quanto il progetto stia radicando bene nel tessuto sportivo locale.



La notizia più attesa per le famiglie è arrivata durante l’evento: il 7 marzo ripartiranno ufficialmente i corsi di MTB dedicati ai bambini. Per la Cervo Valley, l'insegnamento ai più piccoli non è solo un’attività ma una missione: trasmettere i valori dello sport, la tecnica di guida e il rispetto per la natura alle nuove generazioni di biker.



Ad arricchire il progetto della squadra si aggiunge una nuova collaborazione con EGB di Camburzano. La realtà molto nota e attiva nel cicloturismo biellese dal 2017, affiancherà la Cervo Valley MTB mettendo a disposizione la propria esperienza nel settore, creando un legame ancora più stretto tra l'agonismo e la promozione del territorio su due ruote.



Con l’energia dei 15 atleti, la solidità dei partner e l’entusiasmo dei piccoli che inizieranno a marzo, la Cervo Valley MTB si conferma una realtà in pieno fermento. L'appuntamento per tutti è ora sui sentieri, con la grinta di chi è nato da poco ma ha già voglia di arrivare lontano.