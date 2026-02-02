Dal Nord Ovest - Cane bloccato in un canalone sull’Alpe Morissolo, salvato

Una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco del comando del Verbano Cusio Ossola è intervenuta nei giorni scorsi nel Comune di Cannero Riviera per il recupero di un cane rimasto in difficoltà in una zona impervia.

L’animale, un segugio francese di razza Ariegeois, di taglia media e di nome Petra, si era allontanato durante una battuta di caccia nella zona dell’Alpe Morissolo, nei pressi dell’omonima cima, finendo in un’area particolarmente accidentata caratterizzata da canaloni molto ripidi. Probabilmente anche a causa della presenza di ghiaccio, il cane si è arrestato all’interno di uno di questi canaloni, riuscendo a trovare un punto sicuro ma senza più la possibilità di risalire.

Nonostante i tentativi di richiamo da parte dei proprietari, Petra è rimasta immobile fino all’arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due automezzi. I soccorritori sono riusciti a raggiungere l’animale, metterlo in sicurezza e accompagnarlo in una zona accessibile, dove è stato riconsegnato.

Il cane, visibilmente scosso dall’accaduto, è risultato comunque in buone condizioni di salute, senza necessità di ulteriori cure.