Occhieppese, grandi prestazioni per l'Under 14 e 16

Il fine settimana si è aperto sabato 24 gennaio con la netta vittoria della formazione Under 14 sul campo della Pallavolo Scurato. Presso la palestra Bollini di Novara, le giovani atlete dell'Occhieppese hanno imposto il proprio ritmo fin dai primi scambi. Il match si è concluso con un perentorio 0-3, con parziali che testimoniano una superiorità mai messa in discussione: 11/25, 15/25 e 18/25. Una prova di carattere che conferma la crescita costante del gruppo.

Domenica 25 gennaio è stata la volta dell'Under 16, impegnata a Vercelli contro la Multimed V. Vercelli Celeste. La gara era iniziata in salita per l'Occhieppese, che ha ceduto il primo set ai padroni di casa per 25/20. Tuttavia, la reazione non si è fatta attendere: dopo aver pareggiato i conti in un secondo set combattuto (22/25), le ragazze hanno letteralmente dominato il resto dell'incontro. Il crollo del Vercelli è stato evidente nel quarto set, chiuso con l'incredibile punteggio di 2/25, sigillando la vittoria finale per 1-3.

Nelle mura casalinghe della Palestra di Occhieppo Inferiore si è disputato il match di minivolley PGS dove oltre a divertire tutti i 105 bambini delle società biellesi e vercellesi, ha visto 2 tra le 8 formazioni Occhieppesi arrivare prime tra le categorie Red e Green.