SPB Monteleone Trasporti: tanti successi nel Settore Giovanile FOTO

Sono giorni di recupero per le formazioni di Serie C e D della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. Il Settore Giovanile invece va avanti e registra tanti successi per i colori arancioblù.

UNDER18 UISP

Under18 UISP - 9a giornata

Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AIAZZONE COSTRUZIONI SPB – Arti Volley 3-2

(25-20/25-14/23-25/25-27/15-7)

Coach Alberto COLOMBO: «Una partita bella, in cui siamo riusciti ad esprimere un buon gioco e una buona continuità nei primi due set. Eravamo in emergenza, dato che ci mancavano un paio di giocatori. Un discreto lavoro tecnico, anche nella gestione degli errori. Poi, come già accaduto negli impegni precedenti, ci siamo un po’ persi: qualche disattenzione in più e una non perfetta interpretazione dei momenti critici, ai vantaggi e nell’ultima parte delle frazioni. Nel tie-break invece non c’è stata storia. Vedo dei progressi ma la strada è ancora lunga: spero che nel girone di ritorno potremo migliorare ancora, sebbene sia comunque soddisfatto di quanto visto ad oggi. Avanti così, arriveranno altri risultati».

UNDER17

Under17 Girone B - 10a giornata

Palestra comunale di Varallo Pombia (NO)

GSO Varallo Pombia – ENERCOM SPB 0-3

(7-25/9-25/5-25)

Coach Simone MARANGIO: «Affrontavamo in trasferta un avversario su cui, al momento, vantiamo un gap tecnico importante. I ragazzi hanno gestito bene la partita, le varie fasi e i cambi che l’impegno ci ha consentito di fare. Una vittoria convincente, l’ennesima conferma del nostro percorso. Siamo decisamente soddisfatti, ma torniamo in palestra per lavorare con attenzione: si avvicina un momento caldo della stagione e vogliamo farci trovare pronti, al meglio delle nostre possibilità».

UNDER15

Under15 Girone B - 10a giornata

Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AM IMPIANTI SPB – Pallavolo Santhià Stamperia Alicese 3-0

(25-20/25-22/25-18)

Coach Antonio REMOLLINO: «Siamo riusciti a vincere con un risultato netto una partita che, di per sé, non abbiamo giocato benissimo. Il nostro obiettivo era confermare il secondo posto in classifica e ci siamo riusciti, adesso attendiamo l’uscita dei calendari ufficiali per la seconda fase di stagione. Di fatto, nulla di nuovo da segnalare».

UNDER13 3X3

Under13 3x3 Girone B - 3a giornata

PalaRaccagni di Domodossola (VB)

2mila8 Volley Domodossola 3 – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB 1-2

(15-14/13-15/12-15)

Pool Pavic Next Gen – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB 1-2

(8-15/11-15/15-11)

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – 2mila8 Volley Domodossola 2 2-1

(15-12/15-7/12-15)

Coach Leonardo NICOLO: «Tre vittorie nate dal fatto che, in campo, i ragazzi si sono divertiti. Come ho detto tuttavia a loro: non si vince finché non è caduta a terra l’ultima palla. Dobbiamo imparare a non staccare la spina mentalmente dopo i primi due set vinti, e a giocare ogni scambio – fino alla fine! – sempre con la stessa intensità».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLÙ

Serie C – 3° Trofeo “Ilario Ormezzano”

Domenica 1°/2. PalaPajetta di Biella

Ore 10.30: ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Pallavolo Sant’Anna Tomcar

Ore 17: Vbc Mondovì – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB

Under12 3x3

Domenica 1°/2. Palestra S.M. “B. Lanino” di Vercelli

Ore 10.30: Multimed Volley Vercelli Blu – CONAD SPB

Ore 11: CONAD SPB – Multimed Volley Vercelli Bianca