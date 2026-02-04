Candelo, camion con rimorchio finisce in un campo: in azione anche l'autogrù dei Vigili del Fuoco

Sono durate quasi 3 ore le operazioni di rimozione del camion con rimorchio, finito in un campo a causa, stando alle prime ricostruzioni, di una manovra errata.

Il sinistro ha avuto luogo via Romolo Avanzi, nel comune di Candelo. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Biella che, con l'ausilio dell'autogrù, sono riusciti a recuperare il mezzo pesante e a riportarlo sulla carreggiata.

L'intervento è iniziato intorno alle 9.30 di oggi, 4 febbraio, e si è concluso poco dopo le 12, rendendo necessaria la chiusura temporanea della strada al traffico. Non si segnalano feriti. La viabilità è tornata regolare una volta che il tir si è allontanato dalla zona.