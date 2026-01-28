Scuola Pallavolo Biellese, ecco il nuovo allenatore: è Milo Zanardo

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti è lieta di dare il benvenuto a coach Milo Zanardo, che assumerà la conduzione della prima squadra fino al termine della stagione. Oltre alla formazione di Serie C, il nuovo allenatore seguirà anche l’Under19 e collaborerà con tutto lo staff tecnico arancioblù.

Il suo curriculum è notevole: trevigiano classe 1979, coach Zanardo è stato assistente all’Imoco Volley di Conegliano dal 2015 al 2019. Un periodo, quello con le “Pantere”, costellato da tre Scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe Italiane e un Mondiale per Club. In campo maschile è stato vice a San Donà (Serie A3), capo-allenatore a Sassari (Serie B) e Motta di Livenza (Serie A2). Nel femminile ha invece guidato Chioggia in Serie B1. Non mancano le esperienze all’estero: uno stage in Polonia con Nicola Negro, quindi la recente avventura in Austria al TI-Volley di Innsbruck, nella seconda serie femminile.

Queste le sue prime parole da capo-allenatore della Spb: «Innanzitutto ringrazio la Spb per avermi contattato, è successo tutto in pochissime ore. Per orientare la mia scelta, la competenza di Oscar Zaramella è stata fondamentale. Non conosco ancora Biella, ma a breve definiremo gli obiettivi con la società: posso garantire che metterò tutto il mio impegno e la mia determinazione. Voglio fare il massimo. Avendo accumulato esperienze in tanti contesti diversi, credo di poter contribuire alla crescita della squadra e soprattutto dei giovani. Farò di tutto per non deludere e non vedo l’ora di partire. Già domenica sarò presente al Trofeo “Ilario Ormezzano”, per iniziare a lavorare con la squadra».

Ad accoglierlo è il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Siamo molto felici di avere coach Milo Zanardo nella nostra società. Lo abbiamo scelto dopo aver valutato con attenzione svariate ottime candidature, e lui stesso arriva a Biella carico d’entusiasmo. Per i prossimi mesi allenerà la nostra prima squadra in Serie C e i ragazzi dell’Under19, cooperando in sinergia con tutti i nostri allenatori. Ci tengo a ringraziare l’intera società e il main sponsor Monteleone Trasporti, che hanno voluto investire nella sua figura con il chiaro obiettivo di dare ulteriore slancio ai nostri sogni e alle nostre ambizioni».