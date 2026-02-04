Rischio idrogeologico e asilo nido: il sindaco Bertolino illustra spese e progetti

Il sindaco di Brusnengo, Fabrizio Bertolino, è intervenuto per fare chiarezza su un tema che ha suscitato qualche dubbio negli ultimi giorni: l’utilizzo dei fondi relativi a un bando da circa 420mila euro.

Bertolino chiarisce che la cifra, al contrario di quanto emerso, “è destinata a coprire le spese a sostegno del rischio idrogeologico. La spesa, che ammonta complessivamente a 421mila euro, è dedicata alla messa in sicurezza del territorio, soprattutto per la gestione e la raccolta dell’acqua piovana, vista la vulnerabilità idrogeologica di alcune aree”.

Il sindaco ha inoltre affrontato la questione relativa alla struttura scolastica, l’asilo nido comunale, progetto inserito nei piani di sviluppo e che aprirà a settembre 2026: “Abbiamo quasi ultimato i lavori e mancano solamente le ultime certificazioni. In questi mesi l’amministrazione ha promosso una fase di pre-iscrizioni, utile a valutare la domanda potenziale e stimare il numero di bambini previsti, in vista dell’avvio effettivo entro il prossimo anno scolastico. L’opzione di aprire il servizio in corso d’anno scolastico è stata messa da parte, perché difficilmente avrebbe permesso una copertura economica sostenibile per chi dovrà gestire la struttura e per raggiungere il numero minimo di iscritti”.