Il Cobra Museum di Amsterdam sceglie Biella: il Textile di Warhol vola in Olanda

La sezione Tessile della mostra Andy Warhol: Pop Art & Textiles, in corso a Biella, entra ufficialmente in un circuito internazionale di primo piano con la visita di una delegazione del Cobra Museum of Modern Art (Paesi Bassi), una delle istituzioni europee di riferimento per lo studio e la valorizzazione dell’arte moderna.

In visita a Biella Suzanne Wallinga, Direttrice Generale del museo di Amstelveen, insieme a Niels Vis, professionista attivo nel campo della ricerca e delle pratiche artistiche contemporanee, con esperienze legate allo stesso Cobra Museum.

Il Cobra Museum, dedicato al movimento CoBrA (Copenhagen, Brussels, Amsterdam) e custode della più importante collezione al mondo su questa avanguardia europea, ospiterà a sua volta la mostra Andy Warhol, The Textiles dal 24 aprile al 6 settembre 2026, portando per la prima volta nei Paesi Bassi l’opera tessile dell’artista americano, già esplorata nella sezione della mostra biellese, che ha ospitato la prima tappa europea.

A Biella, Andy Warhol: Pop Art & Textiles è visitabile fino al 6 aprile 2026 a Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, con oltre 150 opere tra serigrafie, fotografie, riviste, cover di vinili, ceramiche e manifesti.

La mostra è organizzata da Palazzo Gromo Losa Srl, società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, e Creation, in collaborazione con il Fashion and Textile Museum di Londra, Beside Arts e Rjma, confermando Biella come tappa attiva e riconosciuta nel panorama espositivo internazionale dedicato a Andy Warhol.