Occhieppo Superiore, “Aperitivo con l’Autrice” con Azam Bahrami a Villa Mossa

Martedì 10 febbraio, alle ore 18, a Occhieppo Superiore, presso Villa Mossa – Sala delle Carrozze, si terrà un incontro culturale nell’ambito dell’iniziativa “Aperitivo con l’Autrice – edizione straordinaria”, curata dall’associazione culturale Orizzonti Creativi.

Ospite della serata sarà Azam Bahrami, attivista e scrittrice nata in Iran, che nel 2011 ha ottenuto asilo politico in Italia. Durante l’incontro, Bahrami illustrerà la propria esperienza artistica e la situazione del suo Paese.

Autrice dei libri “Una donna in due ruoli” e “I bottoni del mio vestito sono ancora chiusi”, Azam Bahrami si occupa di temi legati alle violazioni dei diritti umani e alle problematiche delle donne iraniane, oltre che di sviluppo sostenibile e lotta all’inquinamento ambientale.

La serata sarà condotta da Giacomo Ramella Pralungo e sono previste delle letture a cura di Paola Cantoia e Jole Notarangelo.

L’iniziativa è aperta al pubblico.