Valle Cervo | 03 febbraio 2026, 11:00

Un manto bianco sull’alta Valle Cervo, lo scatto di Piedicavallo sotto la neve

Una fitta nevicata ha imbiancato il Biellese e molti luoghi sono diventati dei veri e propri paesaggi fiabeschi. Come il borgo di Piedicavallo, in alta Valle Cervo. Qui, i tetti delle case, i boschi e le strade sono stati ricoperti da un manto bianco che ha regalato immagini suggestive e silenziose, tipiche dell’inverno alpino. Il piccolo borgo, avvolto dalla neve, ha offerto uno spettacolo raro e affascinante, attirando sguardi e fotografie di residenti e visitatori.

