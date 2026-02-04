 / SPORT

SPORT | 04 febbraio 2026

Bocce, si gioca a Piatto il torneo a coppie BC: ecco i dettagli

Questa sera, mercoledì 4 febbraio, semifinali e finali.

Questa sera a Piatto, dalle ore 20.30, si giocano le semifinali e a seguire la finale del torneo a coppie BC. A sfidarsi saranno, Piatto Sport (Massimo Cardano-Ermanno Garella), Crc Gaglianico (Edoardo Graziano-Simone Barendi) e Valle Mosso Mossese (Alessandro Comuzio-Daniele Mento)-San Secondo Bennese (Fabrizio Novello-Omero Falcione).

Sante Tregnago

