Fine settimana intenso per U.N.U.C.I. Biella tra celebrazioni ed assemblea annuale FOTO

Fine settimana con tanti impegni quello appena trascorso per la sezione di Biella dell’U.N.U.C.I. (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia). Venerdì 30 gennaio ha partecipato a Chiavazza alla Santa Messa, celebrata da Don Carlo Dezzuto, per ricordare i propri Caduti ed i Soci mancati nell’anno trascorso. Il giorno seguente, 31 gennaio, ha assistito alla Santa Messa presso la chiesa di San Giacomo al Piazzo, celebrata da Don Giovanni Panigoni per ricordare i Caduti Alpini e di tutte le Armi inquadrate nell’Ar.M.I.R. nell’epopea della ritirata in terra d’Ucraina

Domenica 1° febbraio si è tenuta, presso il salone di un noto Hotel cittadino, l’annuale assemblea dei Soci, graditissimo ospite il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Marco Giacometti, presenti al tavolo d’onore i Questori Dott. Poma e Dott. Aprile, i Generali Cicciarella e Rizzi ed il decano Ten. Nello Ghione. Nel corso dell’assemblea sono stati consegnati i gradi per avanzamento a Tenente per Emilio Langhi, a Capitano per Corrado Ogliaro ed a Primo Capitano per Lucio Andreotti, Clemente Comola e Marco Schiavone, a Maggiore per Federico Casula. Sono stati inoltre premiati gli Ufficiali con maggiore anzianità di appartenenza all’U.N.U.C.I. tra i quali il Primo Capitano Cesare Tinti, premiato dal Colonnello Marco Giacometti, per più di sessant’anni d’iscrizione al sodalizio ed i Soci distintisi nelle attività sportive ed addestrative, a livello locale e nazionale, alle quali hanno partecipato. La giornata conviviale è stata ingentilita dalla presenza delle Signore, alle quali il Presidente della Sezione di Biella, Primo Capitano Roberto Bona, ha consegnato un omaggio floreale.