Ritmica, Piemonte Ginnastica apre la stagione con argenti e bronzi FOTO

Ritmica, Piemonte Ginnastica apre la stagione con argenti e bronzi

Esordio nelle competizioni di Ritmica, per la stagione 2026, per le ragazze della ASD Piemonte Ginnastica.

Ad Alessandria si è svolta sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio la prima prova del campionato individuale regionale nel circuito PGS. Per molte delle atlete biellesi impegnate in gara si è trattato di affrontare un Livello tecnico superiore con nuovi esercizi.

Nella Categoria Senior nel Livello C1 affermazione di Aurora Cinguino che giunge 2^ nella classifica assoluta sui due attrezzi di gara presentati mentre, nel Livello C2, Sophie Rizzo sfiora il podio assoluto con due esercizi, clavette e palla, premiati con argento e bronzo. Nel Livello B Sara Gareri è 2^ alle clavette.

Nella Categoria U17 Alessandra Mosca vince il bronzo nella classifica assoluta seguita da Giorgia Falcetti 9^, Giulia Gallo 11^ e Alice Guidetti 16^.

Nella Categoria U15 Livello C1 bella prova per Claudia Coden che vince l’argento con il cerchio posizionandosi 11^ nella classifica assoluta, seguita da Martina Giavarra 12^, Giada Ferrigo 15^ e Vittoria De Santo 18^.

Grande soddisfazione per la Direttrice Sportiva Donatella Eterno e le allenatrici Francesca Boggio e Giada Pomini, che ben sperano per il proseguimento della stagione.