Elsa Fornero ospite di Voci di Donne FOTO

Per i Caffè Letterari organizzati dall’associazione Voci di Donne è stata ospite la professoressa Elsa Fornero, economista ed ex ministra, che ha presentato il suo libro “Conoscere l’economia per scegliere meglio”.

L’incontro si è svolto nella serata di giovedì 29 gennaio, a partire dalle 20.45, nella cornice di Palazzo Gromo Losa. L’evento ha richiamato un pubblico numeroso, confermando l’interesse per i temi economici e sociali affrontati nel volume.

L’ingresso era libero fino a esaurimento posti, nell’ambito del calendario di appuntamenti culturali promossi dall’associazione, che punta a creare momenti di confronto e approfondimento con protagonisti del panorama culturale e accademico nazionale.