 / CULTURA E SPETTACOLI

CULTURA E SPETTACOLI | 03 febbraio 2026, 11:28

Elsa Fornero ospite di Voci di Donne FOTO

L’ingresso era libero fino a esaurimento posti

Elsa Fornero ospite di Voci di Donne

Elsa Fornero ospite di Voci di Donne

Per i Caffè Letterari organizzati dall’associazione Voci di Donne è stata ospite la professoressa Elsa Fornero, economista ed ex ministra, che ha presentato il suo libro “Conoscere l’economia per scegliere meglio”.

L’incontro si è svolto nella serata di giovedì 29 gennaio, a partire dalle 20.45, nella cornice di Palazzo Gromo Losa. L’evento ha richiamato un pubblico numeroso, confermando l’interesse per i temi economici e sociali affrontati nel volume.

L’ingresso era libero fino a esaurimento posti, nell’ambito del calendario di appuntamenti culturali promossi dall’associazione, che punta a creare momenti di confronto e approfondimento con protagonisti del panorama culturale e accademico nazionale.

Elsa Fornero ospite di Voci di Donne

Elsa Fornero ospite di Voci di Donne

Elsa Fornero ospite di Voci di Donne

Elsa Fornero ospite di Voci di Donne

Elsa Fornero ospite di Voci di Donne

Elsa Fornero ospite di Voci di Donne

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore