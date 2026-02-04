Fotoclub Biella presenta: "Quando il viaggio diventa racconto", l'incontro a Palazzo Ferrero

Il Fotoclub Biella organizza una serata fotografica dal titolo “Quando il viaggio diventa racconto”, in programma mercoledì 4 febbraio 2026 alle ore 21 presso Palazzo Ferrero, a Biella, in Corso del Piazzo 25.

Ospite dell’incontro sarà Franco Cappellari, fotografo freelance specializzato in reportage di viaggio e fotografia aerea. La serata sarà dedicata al tema dei viaggi fotografici e al modo in cui l’esperienza può trasformarsi in racconto attraverso le immagini.

L’incontro sarà presentato da Silvia Berardo, fotografa e titolare di Silchy Viaggi. Durante la serata verranno affrontati i principali aspetti legati ai viaggi fotografici: dalla scelta della destinazione e dall’organizzazione, fino alle modalità operative, con riferimento al lavoro fotografico, alla gestione del tempo e alle dinamiche di scatto nei diversi contesti.

Si ricorda che l’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.