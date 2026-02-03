A Lessona si è celebrata la festa degli Anniversari di matrimonio FOTO

Si è svolta, presso la Parrocchia di S. Lorenzo in Lessona, durante la Messa prefestiva di sabato 31 gennaio, la festa degli anniversari di matrimonio.

Sono trascorsi 40 giorni dal Natale, ma è ancora vivo la figura della Sacra famiglia di Nazaret all’interno della capanna di Betlemme, ed è in questo ricordo che si è voluto festeggiare le nostre famiglie, mettendo in evidenza l’importanza del matrimonio consacrato in Cristo; ed è per questo motivo che si è volto mantenere il presepe ancora presente.

La cerimonia non era riservata a determinate coppie di sposi, tutti potevano ricevere la benedizione in particolare quelle che nel 2025 avevano festeggiato i 10, 25, 40, 50 e 60 anni di vita insieme.

Tra i numerosi partecipanti alla Messa, erano presenti ben 24 coppie; di cui: 2 coppie che hanno festeggiato i 40 anni, sei i 50 e una i 60; la coppia più giovane con 12 anni di matrimonio.

Prima dell’inizio della Messa celebrata da Padre Dario Ravera, è intervenuto Don Fulvio Dettoma a portare il suo saluto e di tutta la comunità parrocchiale, mentre Padre Dario, nell’Omelia si è soffermato sull’importanza del marito e della moglie all’interno del matrimonio in riferimento alla prima che parlava della creazione e anche riferito alle beatitudini lette nel Vangelo.

Due momenti significativi: la benedizione degli anelli appena dopo l’Omelia e la benedizione a tutti gli sposi appena terminato il Padre nostro.

Al termine la foto di gruppo.