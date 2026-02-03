Sandigliano, furto in una tabaccheria: rubati gratta e vinci per 1.000 euro

Furto in una tabaccheria di Sandigliano. È accaduto nl tardo pomeriggio di ieri, 2 febbraio: secondo le prime ricostruzioni, due uomini avrebbero distratto con un escamotage la persona presente dietro al bancone simulando un guasto alle slot machine. In quel momento, sembra proprio che sia stato sottratto un pacchetto di gratta e vinci per un valore stimato di circa mille euro. Le indagini, affidate ai Carabinieri, sono in corso per identificare e dare un volto ai presunti responsabili.