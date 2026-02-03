 / Basso Biellese

Basso Biellese | 03 febbraio 2026, 10:20

Paesaggi imbiancati anche nel basso Biellese, lo scatto da Cavaglià

Paesaggi imbiancati anche nel basso Biellese, lo scatto da Cavaglià

Paesaggi imbiancati anche nel basso Biellese, lo scatto da Cavaglià

Arrivano scatti innevati anche dal basso Biellese. Anche qui si è assistito ad una copiosa nevicata, come riportato da Ciro Simoni nella sua foto realizzata nel territorio di Cavaglià. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore