Il 14 febbraio Piazza Duomo al buio per “M’illumino di meno”

Sabato 14 febbraio 2026 le luci di Piazza Duomo a Biella resteranno spente in occasione di “M’illumino di meno”, l’iniziativa dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili. L’evento rientra nel calendario nazionale della Giornata del risparmio energetico e punta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di un uso più consapevole dell’energia.

Allo spegnimento delle luci si affiancherà un’osservazione guidata del cielo notturno, organizzata dall’Unione Biellese Astrofili APS, con l’obiettivo di valorizzare la visione delle stelle e ridurre l’inquinamento luminoso.

Per l’edizione 2026, il Comune di Biella ha concesso il patrocinio comunale all’iniziativa, ritenuta meritevole per il suo valore ambientale e culturale. Il patrocinio è stato accordato in base al regolamento comunale che disciplina la concessione di contributi e benefici, dopo la verifica dei requisiti previsti.