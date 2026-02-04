 / CRONACA

CRONACA | 04 febbraio 2026, 19:00

Attimi di paura in Superstrada, auto in fiamme all'uscita di Cossato

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Biella, assieme ai Carabinieri.

Attimi di paura in Superstrada, auto in fiamme all'uscita di Cossato (foto di repertorio)

Attimi di paura in Superstrada, auto in fiamme all'uscita di Cossato (foto di repertorio)

Pare proprio che abbia riportato seri danni l'auto che, stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe stata avvolta dalle fiamme per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Il fatto si è verificato intorno alle 16.30 di oggi, 4 febbraio, in Superstrada, all'uscita di Cossato, in direzione di Masserano. 

Sul posto sono intervenuti velocemente i Vigili del Fuoco di Biella per le operazioni di spegnimento, avviate poco prima da un automobilista con l'utilizzo di un estintore. Una volta domato l'incendio, si è proceduto con la messa in sicurezza del mezzo. Non si registrerebbero persone ferite. Presenti anche i militari dell'Arma per i rilievi di rito. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore