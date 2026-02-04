 / EVENTI

EVENTI | 04 febbraio 2026, 17:33

Il Carnevale è arrivato anche alla Rsa Oasi di Chiavazza FOTO

La giornata si è conclusa con una squisita merenda a base di “bugie”

Martedì 3 febbraio presso la Rsa Oasi di Chiavazza si è tenuta la festa di carnevale. Oltre alla presenza della maschera tipica, il Cucu, hanno partecipato svariate maschere dei paesi limitrofi che hanno animato il pomeriggio con canti, balli e tantissime caramelle. 

La giornata si è conclusa con una squisita merenda a base di “bugie”, dolce tipico del carnevale. Un grazie di cuore al personale, ai volontari, ai musicisti e alle maschere che hanno presenziato alla festa, per aver resto il momento ancora più speciale.

c.s., s.zo.

