Il Carnevale è arrivato anche alla Rsa Oasi di Chiavazza FOTO

Martedì 3 febbraio presso la Rsa Oasi di Chiavazza si è tenuta la festa di carnevale. Oltre alla presenza della maschera tipica, il Cucu, hanno partecipato svariate maschere dei paesi limitrofi che hanno animato il pomeriggio con canti, balli e tantissime caramelle.

La giornata si è conclusa con una squisita merenda a base di “bugie”, dolce tipico del carnevale. Un grazie di cuore al personale, ai volontari, ai musicisti e alle maschere che hanno presenziato alla festa, per aver resto il momento ancora più speciale.